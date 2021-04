Japão admite, pela primeira vez, que o cancelamento dos Jogos Olímpicos é uma hipótese

O Japão admitiu, pela primeira vez, que o cancelamento dos Jogos Olímpicos é uma hipótese.

O evento tem vindo a ser adiado desde o verão do ano passado e tinha arranque previsto a 23 de julho.

Esta quinta-feira, num programa de televisão, o número 2 do Governo japonês reconheceu que, caso a situação epidemiológica se complique, não haverá outra opção que não a de cancelar.

Depois do fim do estado de emergência no país, decretado em janeiro, o Japão tem registado novamente um crescimento do número de casos de covid-19. Especialistas defendem que se trata de uma quarta vaga de infeções potenciada pelo aparecimento de novas variantes do vírus.

Veja também: