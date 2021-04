João Crisóstomo conquista medalha de bronze nos Europeus de judo

O judoca português João Crisóstomo conquistou esta sexta-feira a medalha de bronze na categoria de -66 kg dos Europeus de judo, que decorrem em Lisboa. após vencer o azeri Dzmitry Minkou ao fim de quase nove minutos

Crisóstomo, 63.º do mundo, foi a grande surpresa do dia entre os portugueses, ao bater adversários mais bem cotados, o polaco Patrick Wawrzyczek (54.º), o azeri Nijat Shikhalizada (21.º) e o espanhol Gaitero Martin (nono), todos no 'golden score', até chegar às meias-finais.

Já nas 'meias', o judoca da universidade Lusófona perdeu com o italiano Manuel Lombardo, terceiro do 'ranking' mundial, e no combate para medalha de bronze, diante de Minkou (39.º), o português voltou a vencer no 'prolongamento', ao fim de mais de oito minutos de combate.

Crisóstomo garantiu a segunda medalha para Portugal nos Europeus de Lisboa, que se junta à de ouro ou prata de Telma Monteiro, apurada para a final da categoria de -57 kg.