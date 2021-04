Tóquio2020. Artur Soares Dias vai arbitrar torneio de futebol

O português Artur Soares Dias é um dos oito árbitros europeus nomeados pela FIFA para o torneio de futebol dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, confirmou esta quarta-feira fonte oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O árbitro da associação do Porto, de 41 anos e internacional desde 2010, é um dos oito europeus designados para apitar na competição, juntamente com os assistentes Rui Licínio e Paulo Soares, enquanto Tiago Martins foi escolhido para videoárbitro (VAR).

Também esta quarta-feira foi conhecida a escolha de Soares Dias para a fase final do Euro 2020, que foi adiado para entre 11 de junho e 11 de julho de 2021 devido à pandemia de covid-19, sendo que os Jogos Olímpicos serão a sétima presença do português em grandes competições, entre 21 de julho e 6 de agosto.

Soares Dias já dirigiu encontros nos Mundiais de sub-20 e sub-17, em 2015 e 2017, respetivamente, na Taça das Confederações e no Mundial de Clubes, também em 2017, e esteve presente no Mundial de 2018, no qual desempenhou a função de VAR.