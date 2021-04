O líder Sporting empatou esta quarta-feira frente ao Belenenses SAD, 2-2, em jogo da 28.ª jornada da I Liga de futebol, com os "leões" a evitarem a primeira derrota no campeonato já no período de descontos.

Na conferência de imprensa após o jogo, o treinador do Belenenses SAD, Petit, lamentou o penálti no último minuto do jogo, que deu o empate aos "leões".

Já o técnico Rúben Amorim discordou que seja o pior momento do Sporting da temporada e confessou a desilusão por não terem vencido o jogo.