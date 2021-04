Sporting considera de "extrema gravidade os atos de violência" após o jogo Moreirense-FC Porto

O Sporting considerou hoje de "extrema gravidade os atos de violência" após o jogo entre o Moreirense e o FC Porto, da 29.ª jornada da I Liga, referindo que a "cultura do medo" deve ser banida do futebol.

"A imagem do desporto nacional sai seriamente danificada por situações desta natureza que, apesar de não serem minimamente representativas do setor em geral, ganham uma enorme dimensão quando vistas em direto pelo país e pelos altos responsáveis do FC Porto, justamente quem deve dar o exemplo precisamente contrário", refere o Sporting em comunicado.

Após o encontro da 29.ª jornada da I Liga, que terminou empatado 1-1, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, dirigiu-se ao árbitro Hugo Miguel e acabou por ser expulso.

Mais tarde, um jornalista da TVI foi agredido nas imediações do estádio do Moreirense, de acordo com imagens transmitidas pelo próprio canal de televisão.

"É absolutamente lamentável que a frustração se transforme em condicionamento através da violência e coação dos meios de comunicação social. É verdadeiramente lastimável que o próprio árbitro precise de proteção policial perante uma equipa técnica e 'staff' em fúria num final de um jogo", acrescentam os 'leões'.

O líder da I Liga defende que a "cultura de medo, de conflito e a apologia da violência" têm de ser "banidas" do futebol português e quer que sejam apuradas responsabilidades.