Campeões europeus de futsal recebidos em euforia na Câmara de Lisboa

O Sporting conquistou esta segunda-feira a Liga dos Campeões de futsal, depois de vencer, na final, o Barcelona por 4-3.

A equipa leonina foi recebida esta tarde na Câmara Municipal de Lisboa, numa cerimónia marcada por um clima de euforia entre os adeptos leoninos, espoletado pela festa dos jogadores.

Houve também lugar a dois discursos: um do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, e outro do presidente do Sporting, Frederico Varandas. No final, o capitão João Matos treinador campeão europeu, Nuno Dias, falaram aos jornalistas.

No vídeo abaixo pode ver a cerimónia na íntegra:

Num jogo que os catalães venciam por 2-0 ao intervalo, Zicky, Erick, João Matos e Pany Varela marcaram os tentos dos comandados de Nuno Dias, que disputaram a quinta final, depois dos desaires de 2010/11, 2016/17 e 2017/18 e do triunfo de 2018/19.