Sporting vence Rio Ave e garante vaga na Liga dos Campeões

O Sporting venceu esta quarta-feira o Rio Ave, no Estádio dos Arcos, por 2-0, em jogo da 31.ª jornada da Primeira Liga de futebol.

Um penálti de Pedro Gonçalves, que igualou os 18 golos do benfiquista Seferovic, aos 34 minutos, e um golaço de Paulinho, aos 63, selaram o triunfo dos "leões", primeiros a chegar aos 31 jogos de invencibilidade num campeonato.

O Sporting, que garantiu um lugar na fase de grupos da Champions 2021/22, passa a contar 79 pontos, contra 70 do FC Porto, segundo, que se desloca esta quinta-feira ao reduto do Benfica, terceiro, com 66. O Rio Ave somou o nono jogo sem ganhar e é 15.º, com 31.

Veja abaixo o resumo do encontro:

Se os portistas não vencerem na Luz, o Sporting ficará a um ou dois pontos de repetir 2001/2002 e dependente apenas de si para se sagrar campeão na terça-feira, na receção ao Boavista. Também o poderá ser na segunda-feira, após o FC Porto-Farense, caso os "dragões" não vençam nem amanhã nem diante do emblema algarvio.

O Sporting regressa à fase de grupos da Liga dos Campeões, na qual esteve pela última vez na época na época 2017/18, então treinado por Jorge Jesus, atual treinador do Benfica, beneficiando assim de um importante encaixe financeiro pela entrada na competição mais importante de clubes na Europa.

Desde que o modelo da Liga dos Campeões foi alterado, os 'leões' estiveram presentes por oito vezes na fase de grupos (1997/98, 2000/01, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2014/15, 2016/17 e 2017/18), somando na próxima época a nona participação, tendo, em apenas uma ocasião, avançado para a fase a eliminar.