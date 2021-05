Portugal com 15 atletas nos Mundiais de judo de Budapeste

Os Mundiais de judo de Budapeste, de 6 a 13 de junho, vão contar com a participação de 15 atletas portugueses, com o campeão do mundo em título Jorge Fonseca à cabeça.

Na última grande prova a contar para o 'ranking' de apuramento olímpico para Tóquio2020, que fecha poucos dias depois do fecho do torneio, Portugal terá sete dos oito atletas atualmente em posição elegível para carimbar a qualificação.

São eles Telma Monteiro, quatro vezes vice-campeã mundial nos -57 kg, e recente campeã da Europa, o campeão mundial de -100 kg Jorge Fonseca, e a 'vice' dos últimos mundiais Bárbara Timo (-70 kg), terceira no último campeonato da Europa, mas também Catarina Costa (-48 kg), Joana Ramos (-52 kg), Rochele Nunes (+78 kg), bronze nos Europeus, e Anri Egutidze (-81 kg).

De fora, entre os atletas em lugar de apuramento, fica Patrícia Sampaio, devido a uma microrrotura sofrida nos Europeus, falhando a prova por precaução, segundo explicou à Lusa o presidente da Federação Portuguesa de Judo (FPJ), Jorge Fernandes.

Na prova participarão ainda João Fernando (-73 kg), Wilsa Gomes (-57 kg), Joana Diogo (-52 kg), João Crisóstomo (-66 kg), bronze nos Europeus, e Maria Siderot (- 48 kg), pela seleção, com mais três atletas a participar por expensas próprias.

São eles Bernardo Tralhão (-60 kg), Manuel Rodrigues (-81 kg) e André Diogo (-66 kg).