Espanhol Mateu Lahoz nomeado para dirigir final da Liga dos Campeões

O espanhol António Mateu Lahoz é o árbitro do jogo da final da Liga dos Campeões de futebol entre o Manchester City e o Chelsea, a disputar em 29 de maio, informou esta quarta-feira a UEFA.

A UEFA indica a nomeação do espanhol, de 44 anos, lembrando que Mateu Lahoz, árbitro internacional desde 2011, foi o quarto árbitro na final de 2018/19, disputada no Wanda Metropolitano, em Madrid, entre Tottenham e Liverpool (0-2).

No mesmo comunicado, o organismo do futebol europeu assinala que Mateu Lahoz arbitrou esta temporada seis jogos na 'Champions', incluindo um jogo dos quartos de final entre Bayern Munique e Paris Saint-Germain (2-3) e que estará no Euro2020.

Na final da Liga Europa, a disputar entre os espanhóis do Villarreal e os ingleses do Manchester United, em 26 de maio, no Estádio Gdansk, na Polónia, a UEFA revelou também hoje que o árbitro será o francês Clément Turpin.

Turpin, de 38 anos e internacional desde 2010, foi igualmente quarto árbitro numa final da 'Champions', então no jogo decisivo de 2017/18, disputado em Kiev e no qual o Real Madrid venceu o Liverpool (3-1).

Estádio do Dragão vai receber a final da Liga dos Campeões

O Estádio do Dragão vai ser palco da final da Liga dos Campeões entre o Manchester City e o Chelsea. É o segundo ano consecutivo que Portugal recebe o jogo decisivo da competição europeia.

A final era para ser realizada em Istambul, mas como a Turquia está na lista vermelha do Reino Unido devido à pandemia, foi necessário encontrar uma alternativa.