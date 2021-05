Champions. UEFA confirma final no Dragão com 12 mil adeptos

A UEFA confirmou esta quinta-feira que a final da Liga dos Campeões vai ser realizada no Estádio do Dragão, no Porto, a 29 de maio. Doze mil adeptos poderão assistir à partida entre Manchester City e Chelsea.

A final era para ser realizada em Istambul, mas como a Turquia está na lista vermelha do Reino Unido devido à pandemia, foi necessário encontrar uma alternativa.

A UEFA debateu a mudança do local da final para Inglaterra, mas apesar de esforços exaustivos da Federação Inglesa de Futebol e das autoridades, não foi possível alcançar as excepções necessárias à quarentena em vigor no Reino Unido.

"As autoridades portuguesas e a FPF entraram em campo e trabalharam rapidamente e de forma eficaz com a UEFA para oferecer um local adequado à ocasião que é a final", informa a UEFA.

Porto recebe primeira final de uma competição europeia de clubes

A cidade do Porto e o Estádio do Dragão vão, assim, acolher a terceira final de uma Liga dos Campeões em Portugal e a segunda consecutiva, já que há pouco menos de um ano, precisamente por causa da crise mundial de saúde pública, a UEFA optou por realizar uma 'final a oito' em Lisboa, nos estádios da Luz e José Alvalade.

Outro recinto do Euro2004, o Estádio do Bessa, no Porto, recebeu a final do campeonato da Europa de sub-21 de 2006, em 4 de junho, quando os Países Baixos conquistaram o título, ao derrotarem a Ucrânia, por 3-0.

Em 2019, a seleção portuguesa somou o seu segundo título sénior europeu, ao vencer a final da primeira Liga das Nações, cuja 'final four' se disputou em Guimarães e no Porto, com a equipa das 'quinas' a derrotar os Países Baixos (1-0) no Estádio do Dragão.