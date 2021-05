Karim Benzema de regresso à seleção francesa ao fim de seis anos

Já são conhecidos os convocados da seleção francesa para o campeonato da Europa. A grande novidade é o regresso de Karim Benzema. Os campeões do mundo entram no Europeu como favoritos.

Karim Benzema, ponta de lança do Real Madrid, volta aos convocados seis anos depois. Benzema tinha sido excluído da seleção depois de um escândalo sexual que envolveu Mathieu Valbuena.

Alegadamente, Benzema terá chantageado o colega com a divulgação de um vídeo. O ponta de lança sempre recusou as acusações, mas vai a julgamento em outubro.

O selecionador francês, Didier Deschamps, decidiu ignorar a polémica e voltou a chamar o avançado, que se vai juntar a Mbappé e Griezmann no ataque francês. As grandes ausências da seleção gaulesa são Anthony Martial e Eduardo Camavinga.

A França está no grupo F do Campeonato da Europa juntamente com a Alemanha, a Hungria e a seleção portuguesa.