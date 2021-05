Polícia Judiciária faz buscas no FC Porto

A Polícia Judiciária está a fazer buscas à SAD do Futebol Clube do Porto, esta quinta-feira.

As buscas estão a ser feitas no âmbito dos chamados "processos do futebol". São acompanhadas pelo juiz Carlos Alexandre e dirigidas pelo procurador Hugo Neto.

Em causa estarão os negócios de transferências de jogadores, como Danilo Pereira, Paulinho, Galeno, Fede Varela, Rafa Soares ou Ewerton.

O processo surgiu de uma denúncia feita em 2018, no âmbito do caso Football Leaks. Em causa estão suspeitas de fraude fiscal, falsificação de documentos e branqueamento de capitais.