Festa do Sporting interrompida pela polícia

O Sporting organizou um jantar de encerramento da temporada num restaurante em Lisboa. O evento acabou já passava das 22:30, hora de fecho dos estabelecimentos decretados pelo Governo.

No dia em que foram homenageados na Câmara Municipal de Lisboa, jogadores, equipa técnica, dirigentes e familiares juntaram-se, mas - como mostram as imagens exclusivas da SIC - a festa foi interrompida pela polícia já depois da hora obrigatória para o fecho dos restaurantes.

Às 23:30 ainda havia pessoas no interior no restaurante a festejarem. Os agentes da PSP estiveram no local e só depois as pessoas começaram a desmobilizar.