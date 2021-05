João Henriques vai ser o novo treinador do Moreirense

Vasco Seabra está de saída do Moreirense e João Henriques será o novo treinador da equipa de Moreira de Cónegos na próxima temporada.

Apesar de garantir o oitavo lugar no campeonato e presença nos oitavos-de-final da Taça de Portugal, o ‘Jogo Aberto’ sabe que Vasco Seabra não se revê no projeto que o clube tem em vista no plano desportivo e o não licenciamento nas provas da UEFA para a próxima temporada 2021/2022.



O Moreirense já chegou acordo com um novo treinador. João Henriques vai assinar um contrato válido por uma temporada e já está a preparar a próxima época com a restante equipa técnica.