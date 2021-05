Silvestre Varela vai abandonar a equipa do Belenenses SAD. O jogador de 36 anos está no último ano de contrato e não chegou a acordo para renovar com a equipa que ficou no décimo lugar na tabela classificativa.

O ‘Jogo Aberto’ sabe que Varela ainda não tomou qualquer decisão sobre o futuro e vai para já permanecer jogador livre até analisar todas as proposta que tem ao seu dispor.