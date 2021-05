Tóquio2020: Canoísta Joana Vasconcelos assegura qualificação em K1 500 metros

A portuguesa Joana Vasconcelos apurou-se hoje para a prova de K1 500 metros dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao vencer a prova de qualificação disputada na Sibéria, aumentando para oito os canoístas apurados. A canoísta natural de Vila Nova de Gaia, de 30 anos, liderou a prova desde o início, concluindo a regata em 1.57,83 minutos, à frente da polaca Justyna Iskrzycka (1.58,37) e da russa Svetlana Chernigovskaya (1.59,08).

Joana Vasconcelos conquistou hoje a única vaga em disputa em Barnaul, na Rússia, uma semana depois de ter falhado as duas atribuídas em Szeged, na Hungria, onde foi terceira.

Esta vai ser a segunda presença olímpica da canoísta atualmente sem clube, depois de ter sido sexta nas provas de K2 500 e K4 500 em Londres2012, tendo sido sexta classificada nas provas de K2 500, com Beatriz Gomes, e K4 500, com Helena Rodrigues, Beatriz Gomes e Teresa Portela.

Após assegurar a qualificação, e antes de começar a chorar, atirou um beijo para o céu, dedicando o êxito, como sempre disse, à sua falecida mãe. "Estou muito contente", limitou-se a dizer, no fim, à organização a atleta atualmente sem clube.

Em K1 200, Kevin Santos, de 26 anos, não foi além do terceiro lugar, com o tempo de 36,271 segundos, a 17 centésimos do vencedor, o lituano Mindaugas Maldonis, e a um centésimo do segundo classificado, o ucraniano Oleh Kukharyk.

O mais alto canoísta português federado, com 1,96 metros, tentava a primeira presença olímpica e teve o melhor arranque da regata, que liderou, mas não resistiu ao ataque dos adversários.

Na anterior prova de apuramento, em Szeged, o canoísta dos algarvios do KCC Arade, natural de Caracas, na Venezuela, não tinha ido além do quinto lugar, numa prova que atribuía duas vagas em Tóquio2020.

Fernando Pimenta em K1 1.000 metros, Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela, em K4 500, e Teresa Portela, em K1 200, são, definitivamente, os outros seis canoístas qualificados para Tóquio2020 nas regatas em linha, aos quais se junta Antoine Launay, no slalom.