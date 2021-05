Hansi Flick confirmado como selecionador de futebol da Alemanha até 2024

O treinador Hansi Flick foi esta terça-feira confirmado como novo selecionador de futebol da Alemanha, cargo que ocupará após o Euro2020, com um contrato válido até 2024, informou a Federação Alemã de Futebol (DFB).

"Hansi Flick é o novo treinador da equipa nacional. O técnico, de 56 anos, assinou na sede da federação alemã, em Frankfurt, um contrato até 2024, o que inclui o Europeu em casa", refere a federação no seu sítio oficial na Internet.

A formalização de Hansi Flick como selecionador da Alemanha era esperada há várias semanas, depois de o técnico ter anunciado em abril que estava de saída do Bayern Munique e, já em maio, ter confirmado estar em negociações com a DFB.

O treinador esteve duas épocas no Bayern Munique, ainda que na primeira tenha começado como adjunto de Nico Kovac, despedido em novembro de 2019.

Acabou por ser uma temporada muito importante para Flick, que conduziu o Bayern Munique a nova conquista do campeonato, da Taça da Alemanha, e, mais importante, da Liga dos Campeões, em Lisboa, seguindo-se a Supertaça europeia e o Mundial de clubes.

O treinador também chegou a ser adjunto na seleção, quando trabalhou com Joachim Löw, entre 2007 e 2014, selecionador que substituirá agora, após o Euro2020, no qual a Alemanha é adversária de Portugal no grupo F.