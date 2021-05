Benfica interessa a Buffon, admite empresário do guarda-redes

O empresário de Gianluigi Buffon diz que o Benfica é um clube que pode interessar ao guarda-redes. No entanto, garante que ainda não existiram contactos com a estrutura do clube da Luz. Com 43 anos, o italiano quer continuar a jogar. Este foi um dos temas do programa "Jogo Aberto" da SIC Notícias.

O comentador da SIC Marco Caneira diz que Buffon é dos melhores guarda-redes a nível internacional e afirma que, apesar de ter 43 anos, as capacidades físicas não são postas em causa. No entanto, afirma que o clube terá outras hipóteses.

Já Luís Aguilar considera que o agente do guarda-redes não deveria "vir para a comunicação social escancarando a porta para levarem Buffon".

"Olho para Buffon e vejo aquilo que ele representa na história do futebol. É um dos melhores de sempre, de todas as posições, um exemplo na forma como sempre esteve no jogo para com colegas, para adversários", afirma o comentador da SIC.

"Não me parece que esta seja a forma mais diga para alguém que representa tanto", acrescenta, afirmando que é "baixar muito o preço" do jogador, que considera ser "um monumento, uma instituição".

O guarda-redes internacional italiano vai deixar a Juventus no final da época e ainda não decidiu se continuará a jogar em outro clube ou se termina a carreira de futebolista.