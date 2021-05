Portugal mantém 5.º lugar no ranking da FIFA à entrada do Euro 2020

A seleção portuguesa de futebol mantém o quinto lugar no ranking da FIFA, a cerca de duas semanas do início do Euro 2020, divulgou hoje o organismo máximo do futebol mundial.

À entrada para a fase final do Europeu, a hierarquia do futebol mundial continua a ser liderada pela Bélgica, seguida da campeã mundial França, adversária de Portugal no grupo F do Europeu, e pelo Brasil, terceiro classificado.

A Alemanha e a Hungria, igualmente adversárias da seleção das quinas no Euro 2020, que decorrerá entre 11 de junho e 11 de julho e no qual Portugal defende o título, mantêm o 12.º e 37.º lugares, respetivamente.

O ranking da FIFA manteve-se praticamente inalterado, com exceção a uma única mudança entre os 210 países, com a subida de uma posição do Bahrain, treinado pelo português Hélio Sousa, para o 98.º lugar.

Campeões europeus começam hoje a preparar defesa do título

A seleção nacional de futebol começa hoje a preparação para o Europeu. O primeiro treino vai decorrer esta tarde na Cidade do Futebol.

Fernando Santos vai ter duas oportunidades para testar a equipa, primeiro num jogo amigável com a Espanha, em Madrid, no dia 4 de junho, e depois com Israel, no Estádio de Alvalade, no dia 9 de junho.