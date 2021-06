Miguel Monteiro é campeão europeu de lançamento do peso em atletismo adaptado

O português Miguel Monteiro sagrou-se esta terça-feira campeão europeu do lançamento do peso, na categoria F40 (atletas com baixa estatura), durante os campeonatos continentais de atletismo adaptado, que decorrem na Polónia.

Após a conquista do ouro, Miguel Monteiro considerou que estava cumprido "o principal objetivo de ganhar a medalha de ouro e fazer uma boa marca".

Em declarações ao Comité Paralímpico de Portugal, o atleta, que foi quinto classificado nos Jogos Rio2016, estabeleceu a próxima meta: "Agora é altura de começarmos a preparar os Jogos Paralímpicos Tóquio2020 que estão quase aí".

Miguel Monteiro, que é recordista mundial da categoria (11,01 metros), arrecadou o ouro com um lançamento a 10,92 metros, marca que constitui novo máximo dos campeonatos.

O russo Dmitri Dushkin conquistou a medalha de prata, com um lançamento de 9,77 metros, e o alemão Yannis Fisher, o bronze, com a marca de 9,61.

Portugal está representado por 19 atletas, de cinco disciplinas, nos Europeus de atletismo adaptado, evento de qualificação para os Jogos Tóquio2020, que decorrem entre hoje e sábado, em Bydgoszcz, na Polónia.