Roland Garros. Djokovic manifesta apoio a Naomi Osaka

O tenista sérvio Novak Djokovic manifestou na terça-feira apoio à japonesa Naomi Osaka, que se retirou do Grand Slam francês de Roland Garros após a polémica com a recusa em participar nas conferências de imprensa.

"Apoio-a. Penso que ela é muito corajosa de fazer isso. Lamento que ela atravesse momentos dolorosos e que sofra psicologicamente. Espero que consiga se restabelecer. É uma jogadora e uma marca muito importante para o nosso desporto", disse o líder do 'ranking' mundial, após ter passado na terça-feira à segunda ronda de Roland Garros.

Naomi Osaka tinha afirmado na última quarta-feira, na sua conta do Twitter, que não iria participar nas conferências de imprensa em Roland Garros para preservar a sua sanidade mental.

No domingo, após a sua vitória na primeira ronda do Grand Slam francês, a jogadora não se apresentou perante a imprensa e foi multada em 15.000 dólares (12.300 euros). De seguida, os organizadores dos quatro torneios do Grand Slam (Open da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open) ameaçaram em comunicado de a excluir, não só do torneio parisiense como também dos outros três, se persistisse.

Na segunda-feira, Osaka anunciou nas redes sociais a sua retirada de Roland Garros.