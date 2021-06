Brasil vai mesmo organizar a Copa América. Início da competição previsto para 13 de junho

Apesar de existir preocupação por parte dos especialistas quanto à possibilidade do Brasil poder enfrentar uma nova vaga da pandemia, Jair Bolsonaro diz que não há mais nada a discutir e que o país vai mesmo organizar a Copa América.

Os jogos serão sem público e as mais de 1.000 pessoas envolvidas na organização, entre jogadores, árbitros e delegações, terão de estar todas vacinadas. No entanto a maior preocupação é com as festas e aglomerações para ver e celebrar os jogos, que poderão levar a um aumento no número de novos casos.

A nível mundial, a vacinação está a acelerar, mas há muitas regiões onde continuam a faltar vacinas, sobretudo nos países mais pobres. A Organização Mundial da Saúde espera que a aprovação de mais uma vacina, a chinesa Sinovac, possa facilitar o processo de inoculação de cada vez mais pessoas.

Segundo os dados oficiais, na América do Norte 60 em cada 100 pessoas já foram vacinadas com pelo menos uma dose. Mas na América do Sul o valor cai para metade. Na Europa são 48 vacinados por cada 100 habitantes. E em África os números mostram que nem sequer 2,5% da população está inolcuada contra a covid-19.