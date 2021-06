Moto GP. Miguel Oliveira vence Grande Prémio da Catalunha

Miguel Oliveira venceu, este domingo, o Grande Prémio da Catalunha, depois de ter partido da quarta posição para a sétima prova da temporada, em Barcelona.

Esta é a terceira vitória do piloto na principal categoria de motociclismo, após ter vencido os grandes prémios da Estíria e de Portugal, em 2020, e a primeira pela KTM.

Oliveira deixou o francês Johann Zarco (Ducati) na segunda posição, a 0,175 segundos, com o australiano Jack Miller (Ducati) a terminar na terceira posição, a 1,990s do português, depois de o francês Fábio Quartararo (Yamaha) ter sido penalizado com cinco segundos, baixando ao quarto lugar. Segundo o piloto português, esta foi "uma das melhores corridas" da sua carreira.

Largando da quarta posição, o almadense saltou para terceiro ainda na reta da meta, chegando ao segundo lugar na primeira curva, apenas atrás de Jack Miller, o mais rápido na partida. Mas, à segunda das 24 voltas, Oliveira saltou mesmo para o comando, dando início a um ritmo constante, na casa do segundo 40, que lhe permitiu manter uma ligeira vantagem para os perseguidores, ligeiramente abaixo do meio segundo.

A 13 voltas do final, Quartararo ainda ultrapassou o português, que procurou estudar o adversário ao longo de uma volta.

Constatando que era mais rápido do que o francês, Oliveira devolveu a ultrapassagem na volta seguinte, usando o cone de aspiração na reta da meta para levar a melhor sobre a Yamaha.

O piloto gaulês acabaria por ver o seu fato abrir-se e, com isso, perdeu mais uma posição, para o compatriota Johann Zarco.

O piloto da Ducati acabou a corrida a pressionar Miguel Oliveira, que aguentou o ritmo e o primeiro lugar, conquistando a primeira vitória da temporada, terceira na carreira em MotoGP, 15.ª em todas as categorias desde que chegou ao campeonato mundial de velocidade, em 2011.

Com estes resultados, Miguel Oliveira ganhou três posições no Mundial, subindo ao sétimo posto, com 54 pontos. Fábio Quartararo mantém a liderança, com 118.

A próxima ronda é o Grande Prémio da Alemanha, em 20 de junho.