Fernando Gomes felicita Jorge Fonseca pela medalha de ouro nos Mundiais de judo

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), felicitou esta sexta-feira o judoca português Jorge Fonseca pela conquista da medalha de ouro nos Mundiais de judo.

"É com um sentimento de orgulho que felicito o judoca Jorge Fonseca pela conquista da medalha de ouro nos Campeonatos Mundiais da modalidade", escreveu Fernando Gomes no site da FPF, destacando o facto de os "atletas portugueses, nas mais diversas especialidades, a nível individual ou coletivo, continuam a dignificar o desporto nacional e a elevar bem alto o nome do nosso país".