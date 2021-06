Neno era "um exemplo para todos de como se deve estar no futebol", diz Pedro Proença

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, lamentou a morte de Neno, referindo que era um exemplo de "como se deve estar no futebol e na vida".

"Esta é uma daquelas notícias que não queremos, nem nunca estaremos preparados para receber. O Neno era um homem bom, íntegro, afável, solidário e com um enorme talento. Um exemplo para todos de como se deve estar no futebol e na vida", referiu Pedro Proença, numa mensagem nas redes sociais.

Proença explicou que Neno era um embaixador da LPFP, por ser uma pessoa cujas qualidades e características "transportavam para os melhores valores".

"Mas mais do que um embaixador, ou glória do futebol português, o Neno era, será sempre, um bom amigo. É com muita tristeza que escrevo estas palavras, e farei questão que a sua memória e o seu bom exemplo perdurem no tempo", frisou.