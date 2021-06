Benfica despede-se de Jardel e agradece "exemplo de superação"

O Benfica publicou esta segunda-feira uma mensagem de despedida ao futebolista brasileiro Jardel, dizendo que "o vínculo contratual poderá terminar, mas o emocional e o histórico perdurarão para sempre".

Os 'encarnados' apelidam o defesa, que cumpriu 320 jogos pelo clube em 10 temporadas e meia, de "guerreiro da Luz", destacando os 14 troféus conquistados e a "elevada competência, entrega inexcedível, compromisso permanente e regularidade assinalável".

Na nota, publicada no sítio oficial do clube na Internet, o Benfica agradece ao 'capitão' e lembra o percurso do jogador, que se sagrou tetracampeão nacional, ao lado de André Almeida, Fejsa, Luisão e Salvio, entre outros contributos "para a causa benfiquista".