Avançado Rodrigo Pinho assina por cinco épocas com o Benfica

O futebolista Rodrigo Pinho, ex-jogador do Marítimo, foi esta quarta-feira oficializado como reforço do Benfica, com o avançado a assinar um contrato válido por cinco épocas, até 2026, informou o clube da I Liga.

"Rodrigo Pinho é jogador do Sport Lisboa e Benfica. O avançado assinou contrato até 2026 e será apresentado na tarde de quinta-feira, 24 de junho, no Estádio da Luz", refere o Benfica no sítio oficial na internet.

O jogador, de 30 anos, que representou o Marítimo nas últimas quatro temporadas, já era dado como reforço dos 'encarnados' em janeiro, mas o Benfica apenas esta quarta-feira oficializou a chegada do avançado brasileiro, nascido na Alemanha.

O avançado teve em 2020/21 a sua época mais produtiva no Marítimo, com o maior número de golos, 15, no menor número de jogos disputados, apenas 21, depois de uma segunda metade da época em que sofreu algumas lesões.

Rodrigo Pinho falhou boa parte da segunda volta, primeiro com uma lesão no tornozelo, entre fevereiro e março, e, já em abril, apresentou queixas num joelho e foi baixa nas últimas jornadas da I Liga, na parte final de abril e maio.

Já no início de junho, o avançado foi submetido a uma artroscopia ao joelho esquerdo.

Percurso do avançado

O avançado representou no Brasil o Bangu, Cabofriense e Madureira, chegando a Portugal em 2015/16 para o Sporting de Braga, equipa pela qual fez três jogos, antes de ser emprestado ao Nacional.

Na época seguinte, em 2016/17, regressou a Braga (jogando pela equipa B e pela principal), em que esteve apenas uma época, voltando à Madeira em 2017/18, mas para jogar, a título definitivo, pelo Marítimo.