Benfica oficializa venda de Caio Lucas ao Al Sarjah dos Emirados Árabes Unidos

O futebolista brasileiro Caio Lucas, que atuou na última temporada no Al Sarjah por empréstimo do Benfica, foi transferido a título definitivo para o clube dos Emirados Árabes Unidos (EAU), assinando por três anos, anunciaram esta terça-feira as 'águias'.

"Ao serviço do Benfica, clube onde ingressou em 2019/20, Caio Lucas efetuou 11 jogos, num total de 317 minutos disputados, tendo apontado um golo, em 14 de dezembro de 2019, frente ao Famalicão", assinalou o Benfica no seu sítio na Internet.

Os 'encarnados' não revelaram os valores da transferência do extremo brasileiro de 27 anos.