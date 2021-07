Como vai ser a pré-época do Sporting, Benfica e Sporting de Braga

A pré-época de futebol já está em andamento. Com as restrições nas viagens para o estrangeiro, o Algarve vai servir de local de estágio a algumas das principais equipas nacionais. O arranque oficial da temporada está marcado para 31 de julho, com a Supertaça Cândido de Oliveira.

Sporting

Da época passada, o Sporting traz a Taça da Liga e o há muito esperado campeonato. Os adeptos verdes e brancos têm a esperança de que esta nova época volte a ser vitoriosa, a começar pela Supertaça que se vai jogar ainda neste mês.

Até lá, a equipa treinada por Rúben Amorim vai estagiar em Lagos, no Algarve, entre 11 e 21 de julho. Pelo meio vai jogar com os belgas do Gent no dia 14 e no dia seguinte segue-se o Boavista.

A 20 de julho, há encontro amigável com o Angers e, para terminar a pré-temporada, no dia 25, há Troféu Cinco Violinos com o Lyon.

Sporting de Braga

O Sporting de Braga, vencedor da Taça de Portugal, vai jogar a Supertaça e dividiu a preparação da nova época em dois períodos: primeiros com os treinos na cidade desportiva do clube e a partir da próxima semana no Algarve.

No sul do país, a equipa de Carlos Carvalhal faz três jogos. No dia 13 com o Estrela da Amadora, a 16 com o Farense e no dia seguinte com o Portimonense. Para esse mesmo dia está marcada a viagem de regresso ao Norte do país.

Depois, ainda há jogo amigável com o Marselha a 21 e para dia 24 está marcado encontro com o Paços de Ferreira.

Benfica

O Benfica quer fazer esquecer a temporada passada e escolheu fazer toda a preparação da nova no Seixal.

A exceção acontece de 15 a 18 deste mês, onde os homens de Jorge Jesus rumam ao sul do país para o torneio do Algarve. No dia 16 jogam com o Gent e no dia 18 com o Boavista.

Depois, há jogo com os campeões franceses do Lille, antes do último encontro de preparação com o Marselha.

FC Porto

Quando ao FC Porto, os portistas não divulgaram ainda o calendário de pré-temporada.