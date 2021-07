Mundial de Moto GP regressa ao Algarve. Circuito de Portimão substitui etapa australiana

Portugal vai receber mais uma etapa do Mundial de Moto GP. O Autódromo Internacional do Algarve é o circuito escolhido para substituir a etapa australiana, que foi cancelada devido à pandemia.

O campeonato do mundo de Moto GP vai regressar a Portugal. O Autódromo Internacional do Algarve volta a receber uma prova do mundial a 7 de novembro.

Em novembro de 2020, Portugal recebeu o Mundial de Moto GP em Portimão quando o país registava quase 5 mil novos casos de covid-19 por dia, o que motivou António Costa a fechar as portas ao evento, depois da polémica receção ao grande prémio de fórmula 1 em outubro.

Portugal recebe o Grande Prémio de Moto GP pela segunda vez este ano, depois de em abril ter sido o palco da 3.ª etapa do mundial. Isto acontece após o cancelamento da prova australiana. As restrições nas viagens devido à pandemia de covid-19 levaram a alterações na agenda da competição, ainda que a

Austrália não tenha ultrapassado os 80 novos casos por dia nas últimas duas semanas, antes de tomar a decisão.

O Moto GP regressou a Portugal em 2020, prova que foi ganha por Miguel Oliveira. Este ano, o piloto não conseguiu o mesmo resultado, mas já tinha a esperança de melhorar numa segunda oportunidade.

Agendado para dia 7 de novembro, o Grande Prémio do Algarve vai ser o 18.º e penúltimo do mundial.