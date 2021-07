Argentina conquista Copa América

A Argentina conquistou a Copa América. Ao fim de 28 anos sem títulos, os argentinos derrotaram no Maracanã, no Rio de Janeiro, a seleção brasileira por 1-0.



Aos 22 minutos, o ex-benfiquista Di Maria marcou o único golo da seleção argentina, depois de uma assistência de Rodrigo de Paul. Um chapéu ao guarda redes brasileiro deu aos argentinos o 15º título na competição.

A equipa de Messi iguala, assim, o Uruguai no primeiro lugar do 'ranking' da prova, com 15 vitórias.

O Brasil, detentor do título até este sábado, conquistou nove vezes a Copa.

Depois de quatro finais perdidas, Lionel Messi conseguiu o desígnio de uma vida, ao ganhar, finalmente, um título pela seleção principal de futebol da Argentina.

Aos 34 anos, Messi levantou a Copa América que lhe escapara quatro vezes por entre os dedos, bem como o Mundial, em 2014.