Godfried Frimpong vai deixar o Benfica para reforçar a equipa do Moreirense.

As duas equipas da primeira liga chegaram a acordo para a transferência do jogador, sem qualquer valor monetário envolvido, apenas com a partilha, de forma igual, do passe do atleta (50/50).

Frimpong é esperado na próxima segunda-feira em Moreira de Cónegos para assinar um contrato válido para as próximas quatro temporadas.