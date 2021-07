Negociações por João Mário. Jogador já está em Portugal

João Mário chegou esta segunda-feira a Lisboa, depois de ter rescindido contrato com o Inter Milão.

À chegada, o médio recusou falar sobre um eventual contrato com o Benfica.

O internacional português acordou a rescisão de contrato com o Inter Milão, com o qual tinha mais um ano de vínculo, anunciou esta segunda-feira o clube campeão italiano de futebol no seu site oficial.

"O Inter Milão informa ter chegado a acordo com o jogador João Mário para a resolução do contrato que o ligava ao clube", pode ler-se na curta nota publicada na página dos 'nerazzurri'.

O médio, de 28 anos, campeão europeu por Portugal em 2016, tem sido fortemente associado a uma transferência para o rival Benfica, de acordo com a comunicação social portuguesa e italiana.