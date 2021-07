Rey Manaj vai reforçar a equipa do Famalicão na próxima temporada. A equipa de Famalicao chegou a acordo com o Barcelona para a cedência do ponta de lança albanês de 24 anos. Em cima da mesa está um empréstimo com opção de compra no final da época.

Na última época, ao serviço do Barcelona B, Rey Manaj participou em quinze jogos e marcou oito golos.