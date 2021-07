Bruno Paz vai reforçar o Portimonense. O jogador de 23 anos, que convenceu Rúben Amorim e foi chamado para o estágio dos leões no Algarve, vai assinar por cinco anos na equipa de Portimão.

O Sporting aceitou libertar o jogador ficando com 30% do passe e o Portimonense com os restantes 70%. Os leões ficam ainda com uma opção de recompra de três milhões de euros.