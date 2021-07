O Benfica empatou este domingo 1-1 frente aos franceses do Marselha, em jogo de preparação para a temporada 2021/22 de futebol, disputado no Estádio da Luz, em Lisboa, no último teste antes da pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Após o empate, o treinador do Benfica, Jorge Jesus, garantiu que a equipa estará preparada para jogar com dois ou três centrais na nova época. Já o capitão Pizzi fez um balanço positivo do último jogo de preparação.