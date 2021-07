Jorge Sáenz vai reforçar a equipa do Marítimo. A equipa da Madeira chegou a acordo com os espanhóis do Valência para a cedência do defesa central de 24 anos.

O empréstimo do jogador espanhol não contempla opção de compra no final da temporada.

Na última época, Jorge Sáenz esteve emprestado ao Celta de Vigo onde participou em nove jogos.