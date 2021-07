Filipe Relvas vai renovar com o Portimonense.

A SAD da equipa do Portimão chegou a acordo com o defesa de 21 anos até junho de 2026. O central com uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros. O 'Mercado Aberto' sabe que o jogador será titular este domingo (1 de Agosto de 2021) frente ao Boavista, jogo a contar para a taça da liga.

Na última época. ao serviço da equipa de sub-23 do Portimonense, Filipe Relvas participou em vinte e cinco jogos e marcou cinco golos.