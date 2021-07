Sonho Americano de Neemias Queta pode começar esta madrugada

É esta madrugada que Neemias Queta vai saber se será o primeiro português a jogar na NBA, a liga de basquetebol mais importante do mundo. No Bairro do Vale da Amoreira, no concelho da Moita, foi pintado um mural girante com mais de 20 metros de altura, em homenagem ao jogador que ali nasceu e cresceu.

Falta pouco para o draft da NBA. Neemias Queta está bem colocado para ser um dos jogadores escolhidos pelas equipas da competição.

Para dar força ao português de 22 anos, no Vale da Amoreira, no concelho da Moita, foi pintado um mural com mais de 20 metros de altura.

A cara do jogador fica, assim, imortalizada no bairro que o viu crescer.