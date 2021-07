Fez-se história no basquetebol nacional esta madrugada. Neemias Queta é o primeiro português a chegar à liga norte-americana, conhecida como NBA, onde vai representar os Sacramento Kings.

No bairro do Vale da Amoreira, no concelho da Moita, foi pintado um mural girante com mais de 20 metros de altura, em homenagem ao jogador que ali nasceu e cresceu e que agora é o orgulho de todos.