Rui Vitória alcança primeira vitória no Spartak Moscovo antes de receber Benfica

O Spartak de Moscovo, treinado pelo português Rui Vitória, e adversário do Benfica na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, somou esta sexta-feira o primeiro triunfo na Liga russa de futebol, ao vencer em Samara (1-0).

O único golo da partida da segunda jornada foi apontado pelo avançado Alexander Sobolev, à passagem do minuto 68, na conversão de uma grande penalidade.

Portugueses e russos enfrentam-se no próximo dia 04 de agosto, no encontro da primeira mão, a partir das 18:00 (hora portuguesa), estando a segunda mão marcada para dia 10, no estádio da Luz, a partir das 20:30.