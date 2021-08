Champions. Benfica pode encontrar PSV pela quinta vez ou estrear-se com Midtjylland

O Benfica pode reencontrar no 'play-off' da Liga dos Campeões em futebol os holandeses do PSV Eindhoven, com os quais já perdeu uma final, ou estrear-se face aos dinamarqueses do Midtjylland, eliminados por Sporting e Vitória de Guimarães.

Segundo o sorteio realizado esta segunda-feira em Nyon, e condicionado pelo facto de ainda não ter sido disputada a terceira pré-eliminatória, os 'encarnados', podem, ultrapassando o Spartak Moscovo, medir forças com o PSV pela quinta vez.

Os 'encarnados' caíram face ao conjunto dos Países Baixos nos quartos de final da Taça das Taças de 1974/75 e na final da Taça dos Campeões de 1987/88, mas, depois, venceram em casa e empataram fora tanto na fase de grupos da 'Champions' de 1998/99 como nos 'quartos' da Liga Europa de 2010/11, seguindo em frente.

No primeiro 'duelo', em 1974/75, o Benfica conseguiu um positivo 'nulo' em Eindhoven, em 05 de março de 1975, mas, na Luz, duas semanas depois, perdeu por 2-1, de nada valendo o tento de Humberto Coelho, que, aos 17 minutos, empatou a um.

O segundo desaire foi bem mais doloroso, pois impediu os 'encarnados' de conquistarem a sua terceira Taça dos Campeões e aconteceu no desempate por grandes penalidades, em Estugarda, na Alemanha, em 25 de maio de 1988, após 120 minutos sem golos.

A formação comandada de Toni até marcou os cinco primeiros pontapés, por Elzo, Dito, Hajry, Pacheco e Mozer, mas Silvino não conseguiu parar Ronald Koeman, Kieft, Nielsen, Vanenburg, Lerby e Jansen e, ao 12.º, Veloso permitiu a defesa de Van Breukelen.

No 'papel', foi empate, mas na prática, foi uma enorme oportunidade perdida para o 'tri', frente a um conjunto que o Benfica voltou a defrontar em 1998/99, em dois 'duelos' sem ser a eliminar, na fase de grupos da 'Champions'.

Em jogos do Grupo F, a formação lusa venceu em casa por 2-1, com tentos de Nuno Gomes e João Vieira Pinto e, em Eindhoven, empatou a dois, com mais um 'bis' de Nuno Gomes, num jogo em que Ruud van Nistelrooy selou o 2-2 final aos 89 minutos.

Numa altura em que só o primeiro conseguia o apuramento direto, portugueses (segundos, com oito pontos) e holandeses (terceiros, com sete) ficaram pelo caminho, sendo apurados os alemães do Kaiserslautern (primeiros, com 13).

À pouco mais de uma década, em 2010/11, o Benfica logrou, finalmente, superar o PSV numa eliminatória, nos quartos de final da Liga Europa, que começou a encaminhar na Luz, numa vitória por claros 4-1, com quatro golos argentinos.

Pablo Aimar, aos 37 minutos, Eduardo Salvio, aos 45 e 52, e Javier Saviola, aos 90+2, apontaram os tentos dos 'encarnados', enquanto Labyad faturou para os forasteiros, aos 80.

No segundo jogo, ainda o último entre os dois conjuntos, em 14 de abril de 2011, Dzsudzsák, aos 17 minutos, e Lens, aos 25, ainda ameaçaram reverter a eliminatória, mas Luisão, aos 45+3, e Óscar Cardozo, aos 63, de penálti, apuraram o Benfica.

Se pode encontrar o PSV pela quinta vez, caso elimine o Spartak Moscovo e encontre o Midtjylland, o conjunto da Luz enfrentará pela primeira vez os dinamarqueses.

Nos seis anteriores embates face a conjuntos da Dinamarca, o Benfica seguiu sempre em frente e, no total, soma 12 vitórias e dois empates, enquanto o Midtjylland caiu perante o Sporting (2001/02) e o Vitória de Guimarães (2011/12).

A formação comandada por Jorge Jesus estreia-se na Liga dos Campeões de 2021/22 na quarta-feira, em Moscovo, recebendo em 10 de agosto o conjunto russo, comandado por Rui Vitória, em embates da terceira pré-eliminatória.

No caso de seguir em frente, recebe os holandeses ou os dinamarqueses, em 17 ou 18 de agosto, e joga nos Países Baixos ou na Dinamarca em 24 ou 25, no 'play-off'.

Se passar, o Benfica junta-se na fase de grupos ao campeão Sporting e ao 'vice' FC Porto, que têm entrada direta no sorteio de 26 de agosto, os 'leões' a partir do Pote 1 e os 'dragões' do Pote 3. A fase de grupos começa em 14 de setembro.