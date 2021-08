City contrata Jack Grealish ao Aston Villa por valor recorde

O médio inglês Jack Grealish vai representar o Manchester City nas próximas seis temporadas, até 2027, após deixar o Aston Villa, anunciou esta quinta-feira o campeão britânico de futebol, que terá desembolsado cerca de 117 milhões de euros (M€).

Apesar de a equipa treinada pelo espanhol Pep Guardiola não ter revelado o valor da transferência, a imprensa inglesa indica que se trata de um valor recorde em Inglaterra, superando os 105 milhões que o rival United pagou à Juventus para fazer regressar o francês Paul Pogba, em 2016, ano em que o português José Mourinho comandava os 'red devils'.

"Estou muito feliz por me juntar ao Manchester City. O City é o melhor clube do país e tem o treinador que é considerado o melhor do mundo - é um sonho realizado ser parte deste clube. Nas últimas 10 temporadas, eles ganharam troféus consistentemente. Pep chegou aqui e levou o clube a um novo nível, e o futebol que esta equipa joga é o mais empolgante da Europa. Jogar com Pep e aprender com ele vai ser especial, algo que todos os jogadores quereriam", disse o ex-jogador dos 'villans', ao sítio oficial do emblema de Manchester.