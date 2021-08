O anúncio oficial foi feito pelo clube catalão e, no comunicado, o emblema blaugrana justifica a decisão com os obstáculos económicos e com as regras da liga espanhola no que toca ao fair-play financeiro.

Barcelona e Messi já tinham um entendimento para a renovação de contrato que se esperava ser até 2026, mas não foi possível cumprir com o desejo das duas partes.

Apesar do encaixe financeiro conseguido pelo clube depois de um acordo entre a liga espanhola e um investidor, o dinheiro recebido pelo Barcelona não chega para cobrir as despesas de Lionel Messi e encaixá-lo nas normas da competição.

O clube lamenta profundamente a situação e já desejou felicidades ao agora ex-capitão de equipa. Explicações adicionais devem ser dadas pelo presidente Joan Laporta, que marcou uma conferência de imprensa na qual Messi deve ser o único tema.

Aos 34 anos, o argentino vê-se obrigado a deixar o único clube que representou na carreira e pelo qual conquistou 34 títulos, entre eles, 10 campeonatos e quatro Ligas dos Campeões.

O clube já se despediu do jogador em comunicado e com um video partilhado na internet onde, durante sete minutos, se veêm alguns dos melhores momentos de "la pulga" com a camisola blaugrana.