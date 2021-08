"Os adeptos do Benfica são mais um jogador"

Após a vitória do Benfica frente ao Spartak de Moscovo, por 2-0, em jogo realizado no Estádio da Luz, Jorge Jesus destacou a forma convincente como a equipa conseguiu o apuramento e comentou a presença dos adeptos no estádio.

Rui Vitória falou sobre as sensações de um regresso à Luz. O treinador do Spartak desejou sucesso ao Benfica na Liga dos Campeões.

Para se juntar a Sporting e FC Porto na fase de grupos da Champions, o conjunto de Jorge Jesus vai ter de eliminar os holandeses do PSV Eindhoven, que afastaram os dinamarqueses do Midtjylland.