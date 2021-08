As dúvidas e as críticas ao Cartão do Adepto

A primeira jornada do campeonato trouxe a estreia do Cartão do Adepto nos estádios. Há ainda com muitas dúvidas sobre o novo documento, obrigatório para quem quiser assistir aos jogos na zona das claques.

O documento custa 20 euros e é válido por três anos.

As críticas junto dos adeptos são quase unanimes e independentes das preferências clubísticas. Mas para muitos há simplesmente muitas dúvidas.

O Cartão do Adepto foi anunciado há quase dois anos. Devia ter entrado em vigor na época passada, mas só este ano pôde efetivamente ser posto em prática com a abertura dos estádios ao público.

A lei obriga quem queira assistir aos jogos com tambores, megafones, tarjas ou bandeiras a concentrar-se em zonas especificamente criadas pelos clubes nos seus estádios, às quais só pode aceder depois de adquirir um novo cartão.

De acordo com a lei, os clubes têm de criar pelo menos duas zonas com condições especiais: uma para os adeptos da casa e outra para os visitantes.

Fica ao critério dos clubes dedicar também outras zonas para o público que não tem o cartão.