Vukotic no Boavista: renova com o Benfica para ser emprestado dois anos

O Boavista está em negociações avançadas para a contratação de IIija Vukotic.

Os axadrezados estão perto de chegar a acordo com o Benfica para um empréstimo de dois anos sem opção de compra com o médio de 22 anos. Antes de formalizar o acordo, o Benfica quer garantir a renovação do jogador por mais duas temporadas para não perder dois anos de contrato do jogador com a cedência.

O 'Mercado Aberto' sabe que o Benfica quer usar o jogador este domingo frente ao Penafiel e só depois de oficializar a renovação é que vai dar autorização a Vukotic para viajar para o norte do pais.