Mundial 2022. Otávio, Gonçalo Inácio e Diogo Costa estreiam-se nos convocados da seleção

Otávio, Gonçalo Inácio e Diogo Costa estrearam-se esta quinta-feira entre os convocados da seleção portuguesa de futebol, para os embates com República da Irlanda e Azerbaijão, de qualificação para o Mundial2022, numa lista com oito saídas relativamente ao UEFA Euro 2020.

O selecionador português, Fernando Santos, chamou pela primeira vez o médio luso-brasileiro Otávio e o guarda-redes Diogo Costa, ambos do FC Porto, e o defesa-central Gonçalo Inácio, do Sporting, promovendo ainda os regressos dos defesas João Cancelo, Ricardo Pereira e Domingos Duarte e do médio João Mário.

Cancelo falhou a fase final do Euro devido à infeção pelo novo coronavírus, tendo então sido substituído por Diogo Dalot, que, tal como o guarda-redes Rui Silva, os defesas Nelson Semedo e José Fonte, os médios Renato Sanches, Sérgio Oliveira e William Carvalho e o avançado João Félix ficaram de fora dos 25 'eleitos'.

O capitão Cristiano Ronaldo lidera a lista de avançados para a retoma da qualificação para o Mundial2022 frente aos irlandeses, na quarta-feira, no Estádio Algarve, e a visita aos azeris, seis dias depois, em Baku. Pelo meio, a seleção comandada por Fernando Santos defronta em jogo particular o Qatar, em Debrecen, na Hungria, em 4 de setembro.

A seleção anfitriã do próximo campeonato do mundo foi incluída no grupo de qualificação de Portugal, com o intuito de preparar a participação na fase final da competição.

No arranque da qualificação, Portugal venceu o Azerbaijão (1-0) e o Luxemburgo (3-1), e empatou na Sérvia (2-2), ocupando a liderança do grupo A, juntamente com os sérvios, ambos com sete pontos. Os luxemburgueses estão no terceiro posto, com três pontos, à frente de República da Irlanda e Azerbaijão, que ainda não pontuaram.

A fase de grupos da qualificação europeia para o Mundial2022 termina em novembro e o vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final, enquanto os segundos classificados vão disputar o 'play-off' de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para o 'play-off'.

Destas 12 equipas presentes no 'play-off', que serão disputados em março de 2022, sairão os últimos três representantes europeus no próximo Campeonato do Mundo, que vai decorrer no Qatar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.