Miguel Oliveira de regresso ao autódromo de Portimão. Algarve recebe Grande Prémio de Moto GP

À terceira será de vez, um ano depois do primeiro Grande Prémio de Moto GP no Algarve, o público vai poder estar nas bancadas a assistir de perto à prova e à prestação do campeão português, Miguel Oliveira.

Apesar de não ter vencido a corrida em Portimão, em abril, Miguel Oliveira está confiante que poderá ter condições para repetir a vitória de novembro passado neste mesmo circuito.

O piloto, que está em oitavo lugar no campeonato do mundo, diz que a mudança nos pneus dianteiros tecnicamente pode fazer toda a diferença.

A três meses da corrida uma das bancadas já está esgotada e outra a caminho disso. Vai haver lugar para 65 mil pessoas, ainda assim, abaixo da capacidade máxima do recinto.

Se Portimão entrou no circuito mundial como autódromo de substituição, tudo indica que deverá firmar-se como infraestrutura definitiva no calendário das próximas provas. As negociações para 2022 estão praticamente fechadas.

Esta prova deverá gerar para o Algarve uma receita de 40 milhões de euros. Há hotéis que já não vão fechar no outono, a contar com o balão de oxigénio que, segundo a autarca de Portimão, deverá ajudar a prolongar o verão e a estender a atividade turística até à passagem de ano.