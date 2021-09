Cristiano Ronaldo marca primeiro golo no regresso ao Manchester United

O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo estreou-se hoje a marcar no regresso ao Manchester United, ao fazer o 1-0 na receção ao Newcastle, que fixou o resultado ao intervalo no jogo da quarta jornada da Liga inglesa.

O avançado, de 36 anos, marcou já nos descontos da primeira parte, aos 45+2, ao efetuar uma recarga junto à pequena área a uma bola largada pelo guarda-redes Woodman, após um primeiro remate de Greenwood.

O golo, que dá vantagem ao intervalo à formação de Manchester, é o 119.º de Cristiano Ronaldo pelos 'red devils', emblema pelo qual o português tinha marcado pela última vez no dérbi com o Manchester City (2-0), em 10 de maio de 2009, época após a qual se transferiu para o Real Madrid.

Na sexta-feira, o treinador da equipa de Manchester, o norueguês Ole Gunnar Solskjaer, que chegou a ser companheiro de equipa do português na equipa inglesa, já tinha dito que Cristiano Ronaldo seria utilizado em algum momento do jogo com o Newcastle, mas sem revelar se seria titular, o que veio a acontecer.

O avançado, de 36 anos, que iniciou a época na Juventus e foi oficializado em 31 de agosto como reforço dos 'red devils', deixou em 2009 o Manchester United, assinando então pelo Real Madrid, que representou até 2018, durante nove épocas, e, posteriormente, pela Juventus, entre 2018 e agosto deste ano.